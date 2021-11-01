Пьяный сибиряк с кухонным ножом напал на продавщицу

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

31 октября около 17.00 бойцы группы быстрого реагирования ГВАРДИИ получили сигнал тревоги из пивного магазина, расположенного на проспекте Дзержинского. По прибытии они узнали, что пьяный посетитель угрожал продавщице физической расправой. Несмотря на то, что на вызов экипаж ехал всего 5 минут, нарушителя они не застали - тот ушел, пообещав вскоре вернуться. «Гвардейцы» расспросили, как выглядел мужчина, и отправились на его поиски.

А тот, как выяснилось позже, в это время находился в расположенном неподалеку супермаркете «Лента», где приобрел огромный кухонный нож. Вооружившись им, он вернулся в магазин и напал на продавщицу, которой ранее угрожал.

К счастью, бойцы группы быстрого реагирования Алексей К. и Сергей К. были рядом. При задержании вооруженного ножом мужчины им пришлось применить физическую силу, поскольку тот оказывал активное сопротивление.

Задержанного и изъятый у него нож «гвардейцы» передали сотрудникам Дзержинского отдела полиции, которым предстоит квалифицировать действия правонарушителя.