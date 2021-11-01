В Новосибирске из НОВАТа уволили ведущего солиста балета Романа Полковникова

Роман Полковников во время балета "Жизель". Фото: novat.nsk.ru

Ведущего солиста Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Романа Полковникова уволили после почти 16 лет на сцене. Об этом стало известно из соцсетей, где бурно обсуждается его уход. Так, например, в соцсети «Вконтакте» поклонники и ценители творчества Полковникова создали группу, где собирают подписи, чтобы вернуть его на сцену.

— Наша цель — вернуть Романа Полковникова в театр. Причины нам не важны. Хотим, чтоб руководство театра и Роман пошли друг другу навстречу. Надеемся подтолкнуть их к этому своими действиями, — рассказала КП-Новосибирск один из создателей сообщества.

Сейчас уже в группе собралось более 40 человек, которые готовы подержать любимого артиста и помочь вернуться в театр. А о том, почему руководство приняло такое решение, пока неясно. Известно, что артист был уволен накануне премьеры, которая должна была состояться с его участием, 31 октября.

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