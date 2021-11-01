В Новосибирске на ремонт метромоста направят 354,1 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске планируют отремонтировать галерею метромоста. Данные об этом появились на сайте Госзакупок.

Согласно опубликованной информации, в обязанности подрядчика войдут — обновление витражей и витрин, облицовка и герметизация швов. Кроме того, нужно будет выполнить сопутствующие работы.

Ремонтировать галерею метромоста необходимо будет в течение рабочей недели — с понедельника по пятницу. В первой половине дня — с 8 утра и до 16:00, а также с полуночи и до 5 утра. Завершить ремонтные работы следует до конца декабря 2022 года.

Известно, на ремонтные работы направят 354,1 миллионов рублей.

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