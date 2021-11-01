Новосибирская прокуратура показала фото подвала, где трое мужчин упали в яму с кипятком. Фото: прокуратура НСО.

В прокуратуре Новосибирской области показали фотографии подвала лицея № 12, в котором утром, 1 ноября, трое мужчин упали в яму с кипятком. По факту случившегося проверку проводит прокурор Центрального района Новосибирска.

— По предварительным данным, утром 1 ноября слесарь лицея №12 и два сотрудника СГК осматривали коммуникации образовательной организации, чтобы установить утечку в подвале (установлена в ходе мониторинга тепловых сетей). В подвале лицея они из-за обрушения бетонной плиты провалились в яму с кипятком, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

На место ЧП выехала прокуратура. Сотрудники ведомства оценят, соблюдались ли проведении работ техника безопасности, законодательство ф сфере ЖКХ, а также требования охраны труда.

Также прокуроры дадут оценку действиям лиц, ответственных за содержание внутрисетевого оборудования в школе.

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — добавили в прокуратуре.

Прокуроры дадут оценку действиям лиц, ответственных за содержание внутрисетевого оборудования в школе. Фото: прокуратура НСО.

Напомним, в результате ЧП серьезно пострадали два 54-летних и один 35-летний мужчина. Их госпитализировали в реанимацию ожогового центра и подключили к ИВЛ. Проверку инцидента проводят следователи.

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