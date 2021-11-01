В Новосибирске водитель на скорости влетел в столб

Передняя часть иномарки полностью повреждена. Фото: ГИБДД 54

В понедельник, 1 ноября, в Новосибирске на улице Фабричной водитель седана «Toyota Crown» не справился с управлением и врезался в столб. Кадр с места ДТП выложили в Сеть очевидцы в группу «АСТ-54». На кадрах видно, как у машины сильно пострадала передняя часть.

— В 12:40 минут, на территории Железнодорожного района, вблизи дома 55/3 корпуса 2 по улице Фабричная, 25-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Кроун», совершил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель и его 24-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу. Предварительно известно, у водителя перелом ноги, — сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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