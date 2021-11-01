В Новосибирске водитель фуры умер за рулем. Фото: МАСС.

В понедельник, 1 ноября, рядом с остановкой «Маслозавод» в Новосибирске столкнулись две фуры. Авария случилась из-за того, что водитель одного из грузовиков умер за рулем. Об этом сообщили в службе спасения МАСС.

— Спасатели, прибывшие на место, выяснили, что за рулем фуры умер водитель 1972 года рождения. Из-за этого большегруз врезался в грузовик, ехавший впереди. Сотрудники МАСС вытащили тело водителя из кабины и передали его полицейским и бригаде медиков, — уточнили в службе спасения.

В МАСС призвали водителей внимательно следить за состоянием здоровья и не садиться за руль при плохом самочувствии. Фото: МАСС.

В МАСС призвали водителей внимательно следить за состоянием здоровья и не садиться за руль при плохом самочувствии.

— Если вы чувствуете боли в сердце, головокружение или тошноту, нужно воздержаться от поездки, вызвать врача, пройти медицинское обследование. Помните, вы подвергаете риску не только собственную жизнь, но и жизни других людей, случайных прохожих, других водителей, — добавили в МАСС.

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