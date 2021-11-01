В Новосибирской области за сутки зарегистрировали 334 случая коронавируса

За сутки умерли 15 человек.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирске выявлено 334 случая заражения COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
— В отделениях реанимации находятся 327 человек. На ИВЛ — 59 пациентов, — уточняет оперштаб области.
За сутки от коронавируса скончалось 15 человек. Среди них двое мужчин в возрасте 50 лет, мужчины в возрасте 63, 66, 68, 70, 73 и 80, женщины в возрасте 62 , 63, 66, 68 и 71 год и две женщины в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 395 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 520 пациентов, в том числе 57 детей.
За сутки выздоровели 46 человек, всего с момента начала пандемии — 53 930.
Напомним, что в Новосибирске введена система QR-кодов. Без них горожан не пустят в кинотеатры, театры, на спортивные мероприятия.
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