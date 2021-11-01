В Новосибирской области не будут праздновать День народного единства

Праздник перенесут на другой срок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области из-за действующих ограничений по коронавирусу отменят празднование Дня народного единства. Об этом стало известно на оперативном совещании в понедельник, 1 ноября.

— Хотелось бы всем вместе дружно отметить день народного единства. Но с учетом эпидемиологической ситуации, нерабочих дней я рекомендую или перенести мероприятия на более поздний срок, или организовать их проведение в онлайн-режиме, — сообщил губернатор Андрей Травников.

Он добавил, сейчас не могут быть допущены официальные массовые мероприятия. это связано с неблагоприятной коронавирусной обстановкой.

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