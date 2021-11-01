Следователи проводят проверку после провала в кипяток троих мужчин в новосибирском лицее. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирские следователи проводят проверку после того, как в лицее № 12 трое мужчин упали в яму с кипятком. Инцидент случился утром, 1 ноября.

— По факту ЧП Железнодорожный межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку. В ходе нее следователи установят все обстоятельства случившегося, причины и условия происшествия. После проверки будет принято решение в соответствии с законом, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Напомним, в результате инцидента пострадали трое мужчин — школьный слесарь и два сотрудника СГК. Они обследовали теплоузел в подвале, когда под ними провалился пол. Их госпитализировали в реанимацию ожогового центра и подключили к ИВЛ.

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