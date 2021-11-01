В новосибирском метро из-за изменения графика собралась толпа

К вечеру будут добавлены поезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Метро Новосибирска оказалось переполненным в первый нерабочий день недели, в понедельник, 1 ноября. Ранее график подземки изменили из-за ковидных ограничений.

— Кто-то собрался в гости, кто-то на работу, а кого-то спуститься в метро вынудил снег. В целом все эти факторы постоянно повторяются. Сейчас специалисты ситуацию проанализировали и уже к вечернему часу-пик будет добавлено необходимое количество поездов, потому что в течении дня ситуация останется такой же, как и в обычный день, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе метрополитена.

Напомним, 30 октября, изменился график работы метрополитена. Сообщалось, что в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, оно будет работать по графику выходного дня.

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