Новосибирские хирурги удалили гигантскую опухоль из груди пациентки

Для удаления опухоли привлекли четырех хирургов. Фото: пресс-служба ННИИТО имени Цивьяна

Сибирячка Вероника жила с огромной опухолью в груди долгое время, никаких жалоб у не не было.

— Опухоль обнаружили случайно во время обследований по поводу гинекологической операции. По совету знакомых женщина пошла в НИИТО, на МСКТ было выявлено гигантское объемное образование, размером с мужской кулак, — рассказал врач-нейрохирург НИИТО имени Цивьяна Игорь Васильев.

Заведующий нейрохирургическим отделением Иван Пендюрин добавил, что обычно такие опухоли называют «песочные часы», они воздействует на спинной мозг.

Женщина не чувствовала гигантскую опухоль, хотя та находилась рядом с аортой: если бы она разрослась, то повлияла бы на работу сердечно-сосудистой системы и спинного мозга. Операцию проводили четыре хирурга, все прошло хорошо. У пациентки остался небольшой шрам, а на следующий день ее уже перевели из реанимации в обычную палату.

— Конечно, на операцию страшно решиться, тем более узнала я об этой опухоли довольно внезапно. Но врачи меня успокоили и решили мою проблему. Сейчас не нужно особой реабилитации — только прийти на контрольный осмотр и сделать МРТ-снимки, — сообщила 56-летняя Вероника.

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