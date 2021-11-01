В Новосибирской области могут ввести новые ограничения из-за ковида

В нерабочую неделю будут проверять соблюдение пасочного режима
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирской области могут ввести новые ограничения из-за коронавирсуной инфекции. Об этом стало известно после заявления Андрея Травникова на оперативном совещании в правительстве региона, 1 ноября.
— Меры минимально необходимые мы приняли, считаю, что это решение оптимальное, но только в том случае, если мы сможем обеспечить полное выполнение этих мер. Если мы не достигнем результата, придется принимать дополнительные меры, чего не хотелось бы, — сообщил губернатор.
Кроме того, губернатор приказал проверять во время нерабочей недели то, как граждане соблюдают масочный режим и используют QR-коды. Также будут проведены рейды по заведениям общественного питания, которые будут направлены на проверку соблюдения правил рабочего режима в период ограничений.
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