Под Новосибирском на пожаре погибла 53-летняя женщина. Фото: СК РФ по НСО.

В поселке Элитный под Новосибирском загорелся частный жилой дом. В результате ЧП погибла 53-летняя женщина. Инцидент прокомментировали в СК РФ по Новосибирской области.

— Возгорание произошло в доме на улице Беломорской. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело женщины 1968 года рождения. На месте ЧП работали следователи, — уточнили в ведомстве.

По данным СК, предварительная версия ЧП — замыкание электрообогревателя.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. После проверки будет принято решение в соответствии с законом.

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