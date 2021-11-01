Новосибирцы выстроились в очередь на шимонтажках из-за снегопадов

Очередь образовалась на улице Широкой. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске водители массово начали менять летнюю резину на зимню: причина тому - выпавший в городе снег. Об этом рассказали подписчики группы «АСТ-54» и опубликовали фото, на котором видна большая очередь у шиномонтажной мастерской.

— Перед большинством шиномонтажек города образовались очереди. На улице Широкой готовятся сменить летнюю резину на зимнюю почти два десятка автомобилей, — сообщил подписчик паблика.

Напомним, ранее ГИБДД предупреждал новосибирских водителей о необходимости смены летней резины из-за неблагоприятных погодных условий.

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