Жители Новосибирска отпраздновали Хэллоуин, надев костюмы и украсив дома

Как вам такой образ? Фото: Инстаграм/vetjulia

Новосибирцы отметили самый мистический праздник в году — Хэллоуин, который по традиции приходится на ночь с 31 октября на 1 ноября.

— Сам по себе Хэллоуин к нам пришел из кельтского праздника Самайна, то есть празднование уборки урожая. Я занимаюсь сельским хозяйством, и для меня, это тоже день окончания уборки. Тем более, что Хэллоуин — время отчиститься от всего плохого в себе, — поделилась своим мнением КП-Новосибирск одна из читательниц.

Как вам такая ведьмочка? Фото: Инстаграм/natalishou

Ежегодно в этот праздник люди со всего мира украшают свои дома в стиле «страшилок», придумывают себе безумные наряды, угощают друг друга сладостями и устраивают тематические вечеринки. В этом году нашлось место и нарядам ведьм и даже образам далматинцев

Сибиряки с удовольствием придумывали праздничные образы. Фото: Инстаграм/selestinasky

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