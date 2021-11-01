Новосибирский депутат пожаловался на укладку асфальта в снег

Асфальт кладут на улице Ленина. Фото: стоп-кадр с видео
Депутат горсовета Ростислав Антонов выложил видео в Сеть на фоне работающей в снег техники, которая занимается укладкой асфальта. Действия происходят на улице Ленина в Новосибирске.
— Сегодня воскресенье, идет снег. Асфальт кладут прямо в этот снег, в эти лужи, в эту воду. Естественно, что так делать нельзя, и буквально в понедельник я направлю заявление в контрольные органы, — говорит Антонов на видео.
Укладку асфальта также прокомментировал секретарь Общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Михаил Мезенцев.
— Если ориентироваться на нормы и правила — тогда нельзя. А если в рамках динамичного развития — то можно, — написал в комментариях под постом депутата Мезенцев.
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