Новосибирский депутат пожаловался на укладку асфальта в снег

Асфальт кладут на улице Ленина. Фото: стоп-кадр с видео

Депутат горсовета Ростислав Антонов выложил видео в Сеть на фоне работающей в снег техники, которая занимается укладкой асфальта. Действия происходят на улице Ленина в Новосибирске.

— Сегодня воскресенье, идет снег. Асфальт кладут прямо в этот снег, в эти лужи, в эту воду. Естественно, что так делать нельзя, и буквально в понедельник я направлю заявление в контрольные органы, — говорит Антонов на видео.

Укладку асфальта также прокомментировал секретарь Общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Михаил Мезенцев.

— Если ориентироваться на нормы и правила — тогда нельзя. А если в рамках динамичного развития — то можно, — написал в комментариях под постом депутата Мезенцев.

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