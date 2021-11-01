В Новосибирском зоопарке снизили цены на билеты в период нерабочей недели

Билеты будут снижены в два раза
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирский зоопарк решил снизить цены на билеты в два раза до 7 ноября, в период нерабочей недели. Об этом сообщила официальная группа зоосада в соцсети «Вконтакте».
— На некоторое время наши теплые павильоны будут закрыты в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Но мы будем рады, если вы придете подышать воздухом, погулять и навестить животных в уличных вольерах, — рассказали представители зоопарка.
До 7 ноября 2021 года стоимость на билеты будет следующая: входной билет взрослый — 200 рублей, вместо 400 рублей, льготников будут пускать за 100 рублей.
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