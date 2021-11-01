Пробки в Новосибирске на утро 1 ноября 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 1 ноября 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 1 ноября 2021 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Троллейной, Титова и Покрышкина. Движение затруднено по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по улицам Котовского, Станиславского и по проезду Энергетиков. Затор образовался и на Совестком шоссе.

На правом берегу сложно проехать по улице Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Также сложно проехать по улицам Восход, Добролюбова, Никитина и Кирова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 1 ноября, составил 6 баллов.

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