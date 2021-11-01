В МЧС предупредили новосибирцев о гололеде и сильном ветре.
Фото: Олег Укладов
МЧС предупредило жителей Новосибирской области о плохих погодных условиях 1 ноября 2021 года. В регионе, по данным ведомства, ожидаются гололед и сильный ветер.
— По данным синоптиков, утром при прояснениях туманы, изморозь, а на дорогах местами гололед. Ветер будет дуть западный, с порывами 7-12 метров в секунду, местами порывы достигнут 20 метров в секунду, днем порывы ветра будут 17 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 0…-5 градусов, местами потеплеет до +5 градусов, — говорится в сообщении ведомства.
Неблагоприятные погодные условия чреваты происшествиями. Так, из-за сильного ветра возможны падения деревьев, плохо закрепленных конструкций, а также обрыв ЛЭП. А из-за гололедицы возрастает риск аварий на дорогах.
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