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Общество31 октября 2021 20:33

Авиакомпания прокомментировала перевозку опасных отходов в Новосибирск

Никто не собирается перевозить на борту ядовитые вещества
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
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Ядовитые отходы опасны для населения. Фото: скрин с видео Олега Зинкевича

Ядовитые отходы опасны для населения. Фото: скрин с видео Олега Зинкевича

Авиакомпания прокомментировала перевозку опасных отходов в Новосибирск. По их словам, письмо от ОМННО «Совет Гринпис» им действительно поступало.

— Однако на рейсах, следовавших на днях по данному маршруту, перевозка такого груза не осуществлялась. Кроме того, на текущий момент в авиакомпанию не поступало ни одного запроса на согласование перевозки опасного груза с ртутьсодержащими пестицидами. Со своей стороны мы проинформировали службы безопасности местных аэропортов и представителей авиакомпании об усилении контроля при регистрации пассажиров, досмотре и загрузке багажа, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, что журналист Андрей Караулов предположил, что ядовитые отходы с космодрома «Восточный» могут привезти в столицу Сибири.