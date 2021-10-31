Штормовое предупреждение в Алтайском крае на 31 октября 2021: Алтай синоптики предупреждают о сильном ветре и снегопадах

На улице будет холодно и сыро.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Штормовое предупреждение в Алтайском крае на 31 октября 2021 волнует не только местных жителей, но и сибиряков. Как сообщает «КП-Барнаул» в ночь на 1 ноября ожидается дождь, снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 27 м/с.
— Снег и гололед могут осложнить обстановку на дорогах, — говорят алтайские спасатели.
Жителям региона и тем, кто собирается отправиться туда в нерабочую неделю стоит быть аккуратнее.
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