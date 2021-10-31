Камила ВАлиева претендует на сборную. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Камила Валиева одержала победу на гран-при в Канаде. Об этом стало известно рано утром 31 октября. Сейчас Камила Валиева талантливая юниорка из группы Этери Тутберидзе.

— В своем первом взрослом сезоне Камила Валиева выступила пока только на двух турнирах — «Челленджере» в Финляндии и на этапе Гран-При в Канаде. Но в обоих случаях 15-летняя фигуристка группы Этери Тутберидзе устанавливала мировые рекорды, — сообщает КП-Спорт.

После этих турниров Камила намерена биться за место в сборной России на Олимпиаде — 2022.

— Остановить эту фигуристку может только одна фигуристка — ее зовут Камила Валиева. Соперницам стоит ждать только ошибок от самой фигуристки, потому что на данный момент «Ками», как ее любовно называют болельщики, просто космос, — говориться на сайте КП-Спорт.

Да и баллы говорят сами за себя: Камила помогла своим сокомандницам. Она «привезла» Лизе Туктамышевой 33,2 балла, а Алене Косторной 50,54.

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