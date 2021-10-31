Начало месяца будет холодным.
Фото: Евгения ГУСЕВА
МЧС предупредили новосибирцев о сильном ветре и гололеде. По их информации порывы будут достигать до 20 метров в секунду.
— Переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег, днем небольшой, местами умеренный мокрый снег, местами отложение мокрого снега. Ночью и утром при прояснениях туманы, изморозь. На дорогах местами гололедица, — говорится на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Спасатели предупреждают, что из-за сильного ветра могут обрушиться деревья и слабо закрепленные конструкции.
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