Ядовитые отходы хотят сжечь. Фото: скрин с видео Олега Зинкевича

В Новосибирск могут привезти ядовитые отходы с космодрома «Восточный» . Известный российский журналист Андрей Караулов рассказал об этом на своем Youtube канале. В ролике он представил письмо в адрес гендиректора авиакомпании «Сибирь» Вадиму Калебанову от Елены Васильевой, которая руководит проектом Гринпис в России.

— Совет Гринпис обеспокоен ситуацией с транспортировкой и уничтожением опасных отходов ртутьсодержащих пестицидов первого класса опасности в Амурской области и Приморье. В связи с обострением конфликтной ситуации, вызванной протестами жителей и вмешательством губернатора края, было решено провести исследования. Для дополнительных исследований, по неподтвержденной информации, образцы отходов будут направлены авиарейсами из Владивостока в Новосибирск, — говорится в письме.

Есть вероятность, что образцы могут привезти в столицу Сибири пассажирским рейсом. А это большая опасность для всех. Да и по мнению журналиста, если сжигать отходы в печи, то в воздух будет огромный выброс ртути.

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