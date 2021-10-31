Новосибирская косплеерша взбудоражила соцсети откровенными фото в образе киллера

Девушка сама шила костюм и создавала дорогостоящий образ. Фото: Киры Митенковой, предоставлено Ольгой Хаку

Сибирячка Ольга Хаку воплотила откровенный образ Молчуньи — девушки-киллера из компьютерной игры Metal Gear Solid.

— «Молчунья» одна из моих самых любимых женских героинь из видеоигр. Мне нравится ее контраст: она боевая, с очень драматичной историей, но в то же время весьма сексуальна. Мы обе принимаем странные решения и предпочитаем наблюдать за конфликтом издалека. Разве что у «Молчуньи», в отличии от меня, есть винтовка, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Хаку.

Создатель Metal Gear Solid похвалил косплей сибирячки. Фото: Киры Митенковой, предоставлено Ольгой Хаку

Девушка сама сшила костюм, потратив около 50 тысяч рублей. Перекрасила настоящие армейские ботинки (такие же были у солдат в Афганистане), а оружие печатала на 3D-принтере.

Работу команды репостнул создатель серии игр Metal Gear Solid.

Девушка потратила около 50 тысяч рублей на образ. Фото: Киры Митенковой, предоставлено Ольгой Хаку

— Мы старались! Нашу работу заметил Кодзима, что уже большой комплимент для нашей команды. Ну и конечно фанаты MGS тоже вполне горяче оценили нашу работу. Бравые ребята в форме, к слову, не погибли. Лишь получили пендалей и поломанные зубы от «Молчуньи», — добавила Ольга Хаку.

Пользователи соцсетей оценили косплей девушки:

— Смотрю на каждое фото и не могу поверить, какая колоссальная работа была проделана!

— Чертовски круто. Черная магия, не иначе, — не скупятся на комплименты подписчики.

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