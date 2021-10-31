Каждый день число заболевших растет. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске выявлено 340 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии на территории области зарегистрировано более 70 тысяч случаев.

— В отделениях реанимации находятся 306 человек. На ИВЛ — 55 пациентов, — уточняет оперштаб Новосибирской области.

За сутки от коронавируса скончалось 14 человек. Среди них мужчины в возрасте 55 лет, 56 лет, 58 лет, 66 лет, 71 год, 78 лет, 83 года и женщины в возрасте 45 лет, 58 лет, 69 лет, 71 год, 75 лет, 76 лет, 85 лет.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 444 пациента, в том числе 47 детей,- уточняют в оперштабе.

Напомним, что в Новосибирске введена система QR-кодов. Без них горожан не пустят в кинотеатры, театры, на спортивные мероприятия.

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