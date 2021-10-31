Дорожные работы ведутся не смотря на снег. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Новосибирские дорожники несмотря на снег начали укладывать асфальт. Работы проводятся в центре на улице Ленина и Вокзальной магистрали.
— Несмотря на снег, засыпавший улицы города, работы по укладке асфальта ведутся в разных районах города. Например, на улице Ленина процесс находится в самом разгаре, — делятся информацией горожане в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На кадрах видно, что дорожные работы ведутся и никто их пока не собирается заканчивать.
В комментариях новосибирцы высказались по этому поводу:
— Стабильность — признак мастерства.
— И так сойдет.
— Ну молодцы, что еще сказать.
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