Дорожные работы ведутся не смотря на снег. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Новосибирские дорожники несмотря на снег начали укладывать асфальт. Работы проводятся в центре на улице Ленина и Вокзальной магистрали.

— Несмотря на снег, засыпавший улицы города, работы по укладке асфальта ведутся в разных районах города. Например, на улице Ленина процесс находится в самом разгаре, — делятся информацией горожане в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, что дорожные работы ведутся и никто их пока не собирается заканчивать.

В комментариях новосибирцы высказались по этому поводу:

— Стабильность — признак мастерства.

— И так сойдет.

— Ну молодцы, что еще сказать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.