Снег шел всю ночь.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Новосибирск засыпало снегом из-за ночной метели. Снег шел всю ночь не переставая. Утром новосибирцы могли наблюдать, как землю окутало, будто пуховой периной.
— Еще чуть-чуть и скоро Новый год наступит, — делится своим мнением одна из читательниц КП-Новосибирск.
Снег лег плотно, и таять пока не собирается. Напомним, что в город идет резкое похолодание. Через пару дней столбики термометров опустятся до -19 градусов, а ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 20 метров в секунду.
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