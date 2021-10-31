В Новосибирске с 30 октября усилили меры против коронавируса и ввели QR-коды

QR код получают только вакцинированные сибиряки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске с 30 октября усилили меры против COVID-19. Теперь в регионе действует система QR-кодов. Его нужно будет предъявить на концертах, фестивалях, кинотеатрах, театрах, где будет больше 100 человек.

— Тем, у кого есть справка о медотводе от вакцинации, а также детям и подросткам младше 18 лет, QR-код не нужен, — сообщают в правительстве НСО.

Напомним, что в регионе так же продолжает действовать масочный режим.

Отметим, что 30 октября «КП-Новосибирск» отправилась в рейд, чтобы проверить где уже нововведения работают во всю, а где о них попросту забыли.

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