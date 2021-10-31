В Новосибирске похолодает до -19 градусов

Ночи будут морозные. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирск идет резкое похолодание. По предварительному прогнозу температура начнет понижаться уже с 1 ноября.

— 1 ноября ночью температура воздуха составит -7...-12 градусов, 2 числа столбики термометров опустятся до -15 градусов. Ветер подует северо-западный со скоростью до 20 метров в секунду, — сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

По данным сайта «Яндекс. Погода» самая холодная ночь будет 3 ноября. Температура воздуха достигнет -18...-19 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, а весь день будет идти снег.

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