На месте работали врачи и ДПСники. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В Новосибирске иномарка сбила курьера. ДТП произошло на пересечении улиц Гоголя и Каменской в Центральном районе.

— Курьера увезли на скорой помощи. Его жизни ничего не угрожает, — сообщают подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На месте работали сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Напомним, что сегодня ночью произошло еще одно ДТП. В Заельцовском районе столкнулись газель и иномарка. От столкновения никто не пострадал.

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