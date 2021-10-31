На месте работали врачи и ДПСники. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
В Новосибирске иномарка сбила курьера. ДТП произошло на пересечении улиц Гоголя и Каменской в Центральном районе.
— Курьера увезли на скорой помощи. Его жизни ничего не угрожает, — сообщают подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На месте работали сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства аварии.
Напомним, что сегодня ночью произошло еще одно ДТП. В Заельцовском районе столкнулись газель и иномарка. От столкновения никто не пострадал.
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