В Новосибирске иномарка столкнулась с «ГАЗелью»

Машины раскинуло в разные стороны. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"
Сегодня ночью 31 октября на дороге столкнулись иномарка и газель. ДТП произошло в Заельцовском районе на улице Дуси Ковальчук.
— Внедорожник «Honda Pilot», получивший мощный удар в область заднего левого колеса, — сообщает подписчик группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На кадрах видно, что у иномарки сильно помят бог, а у газели разбита передняя часть.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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