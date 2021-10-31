Машины раскинуло в разные стороны. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Сегодня ночью 31 октября на дороге столкнулись иномарка и газель. ДТП произошло в Заельцовском районе на улице Дуси Ковальчук.

— Внедорожник «Honda Pilot», получивший мощный удар в область заднего левого колеса, — сообщает подписчик группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, что у иномарки сильно помят бог, а у газели разбита передняя часть.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске иномарка столкнулась с газелью

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.