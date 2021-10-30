Умерла томская пенсионерка, за которой внук ухаживал, переодеваясь врачом

Пациент, чью 84-летнюю бабушку госпитализировали в больницу с коронавирусной пневмонией, не придумал ничего лучше, как пробраться в «красную зону» под видом врача. Фото: стоп-кадр с видео.

В Томске умерла пациентка, за которой тайно ухаживал внук. Мужчина проникал в больницу, одеваясь в защитный костюм и выдавая себя за врача.

По словам изобретательного томича, его 84-летнюю бабушку положили в «красную зону» с поражением легких. От другой пациентки он узнал, что за пенсионеркой не ухаживают, как положено. Пытаясь повлиять на персонал больницы, внук стал звонить на разные «горячие линии», но это не помогло.

Надевая на себя защитный костюм, томич снял видео, в котором объяснил свои намерения – позаботиться о беспомощной пенсионерке. Периодически он включал съемку и находясь в больнице. На кадрах видно, что действительно, пациентка содержалась в отвратительных условиях. Автор съемки менял пожилой женщине подгузники и даже отдавал распоряжения персоналу, требуя дать жаропонижающее и измерить температуру.

Когда лже-врач обнародовал видео, силовики и чиновники объявили проверку больницы. Возможно, это поможет другим пациентам. А пенсионерка, снятая на видео, прожила после описанных событий всего несколько дней. Об ее смерти журналистам сообщил сам внук.

Также эту информцию, подтвердили в томском минздраве, в телеграм-канале Область здоровья вышло сообщение:

— Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась, — процитировали заведующего реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ2 Евгения Тарасенко. — Мы приносим искренние соболезнования родным пациентки.

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