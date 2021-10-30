Под Новосибирском водитель иномарки погиб в столкновении с тягачом. Фото: ГИБДД НСО.

В субботу, 30 октября, в Чановском районе Новосибирской области произошло жуткое ДТП. Там, на трассе Р-254, «Мазда Примаси» столкнулась с тягачом «МАН». Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— В 17:40 в Чановском районе на 1088 км автодороги Р-254 водитель автомобиля «Мазда Примаси», ехавшая в направлении Новосибирска, при совершении обгона (обгон на данном участке разрешен) выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем «МАН» с полуприцепом под управлением водителя 1984 года рождения, — уточнили в ведомстве.

ДТП стало фатальным для водителя «Мазды». Личность погибшего, которому на вид 30-40 лет, устанавливается.

— По факту случившегося проводится доследственная проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, — добавили в региональной ГИБДД.

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