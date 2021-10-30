Под Новосибирском археологи нашли старинную статуэтку в виде головы лося

Раскопки проводились в селе Венгерово. Фото: sbras.info

В Новосибирской области ученые нашли древнюю фигуру в виде головы лося эпохи ранней бронзы. Об этом они сообщили, когда представили результаты своих трудов в Усть-Тартас-2 и Тартас-1 в селе Венгерово. Кроме статуэтки лося они нашли бронзовые украшения и ямы для квашения рыбы.

— Произведения пластического искусства в культурах эпохи неолита, бронзы встречаются, но достаточно редко. Поэтому каждая такая находка для археолога — событие. Скорее всего, это культовый предмет. На нем есть какие-то насечки, которые нам еще предстоит изучить. Однозначно можно сказать, что в период ранней бронзы такие предметы встречаются и в Западной, и в Восточной Сибири и они связаны с какими-то определенными ритуалами, — пояснил заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН академик Вячеслав Иванович Молодин.

Кроме того, ученые нашли в ямах орудия, изготовленные из лопатки лошади. А также пласты рыбы, которые демонстрируют способ сохранения ее запасов, сообщает журнал «Наука в Сибири».

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