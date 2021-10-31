Погода в Новосибирске на 31 октября 2021 года: выходной день начнется с минусовой температуры

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске 31 октября 2021 года.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погода в Новосибирске на 31 октября 2021 года: последний день второго осеннего месяца начнется с минусовой температуры. Об это сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
— 31 октября ночью ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха -3…-5 градусов с небольшим повышением к утру, — рассказали метеорологи.
Также в течении дня возможен снег и местами отложение мокрого снега.
Прогноз от «Яндекс. Погоды» почти не отличается от прогноза синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра. Днем также прогнозируется снег с температурой + 1…0 градусов. Ночью температура воздуха снизится до — 4…-1 градусов с небольшим снегом.
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