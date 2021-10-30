У новосибирского санатория-призрака разобрали крыльцо

В Новосибирске у санатория-призрака разобрали крыльцо. Фото: предоставлено Еленой Гавровской.

Заброшенный санаторий Речкуновский под Новосибирском продолжает погибать. Развалины, по словам местных жителей, приобретают все более унылый вид. Так, у главного корпуса здания кто-то разобрал крыльцо. Кадры заброшки появились в соцсети.

— Дошла сегодня до речкуновских развалин. Живописно, конечно. Но жаль труд людей, которые все это создавали! А в итоге какие-то варвары развалили санаторий, — написала в соцсети сибирячка Елена Гавровская.

По словам местных жителей, крыльцо санатория разобрали еще летом. Кто это сделал и для каких целей, не ясно. Сибиряки переживают, что скоро от памятника архитектуры не останется ничего.

— После съемки клипа Билана там прошлась орда варваров и обрушила перила. В итоге, видимо, пришлось заложить вход в здание, чтобы прекратить блуждания непрошенных гостей… Лучше бы никто не знал об этом здании, — добавила женщина.

Его построили в далеком 1959. Полвека назад там было шумно и многолюдно как на южных курортах. Фото: предоставлено Еленой Гавровской.

Ранее КП-Новосибирск писала, в прошлом элитный санаторий Речкуновский превратился в российскую припять. Его построили в далеком 1959. Полвека назад там было шумно и многолюдно как на южных курортах. Однако в начале 2000-х годов санаторий стал банкротом. А потом постепенно превратился в развалины, где сибиряки любят устраивают необычные фотосессии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.