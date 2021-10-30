Полиция Новосибирска проверила экипаж ДПС, опоздавший на смертельную аварию

Сотрудников ДПС привлекли к ответственности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске полиция проверила экипаж дорожно-патрульной службы, который опоздал на смертельное ДТП на час. Из-за этого стражам порядка не удалось установить виновника инцидента.

— В отношении сотрудников полка проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по городу Новосибирск привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.

ДТП, на которую опоздали сотрудники ДПС, произошло 5 апреля 2021 года в 23:55. Тогда «Лексус RX330» наехал на столб, в результате столкновения погиб пассажир автомобиля на переднем сиденье. Другого пассажира доставили в больницу. Предполагаемый водитель был пьян, а очевидцев хотел убедить в том, что именно погибший был за рулем.

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