Новосибирская полиция ищет очевидцев ДТП на Одоевского, в котором пострадала женщина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирские полицейские ищут очевидцев аварии, в которой пострадала женщина-пешеход. В результате ДТП она получила тяжелые травмы. По факту случившегося ведется расследование уголовного дела.

— Авария случилась еще 13 октября 2020. В этот день, около 16.50, водитель 1987 года рождения за рулем «Мазда Демио» ехал по улице Одоевского. В районе здания № 1/9 он сбил женщину-пешехода, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские просят свидетелей происшествия откликнуться по телефонам: 02 (с мобильного 102), 232-81-80, 232-13-00. Правоохранители гарантируют анонимность.

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