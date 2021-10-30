После снегопада новосибирские дороги посыпали противогололедным средством

Реагент позволит не скользить на дорогах. Фото: стоп-кадр с видео

В Новосибирске начали сыпать дороги противогололедным реагентом из-за выпавшего снега. Об этом рассказали подписчики группы «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте». На кадрах видно, как дорожные службы города активно посыпают проезжую часть реагентом, чтобы избежать гололеда.

— В первый, по-настоящему снежный день, на дороги Новосибирска вышла техника, которая посыпала асфальт обильным слоем реагента, — пишет автор поста.

Напомним, сотрудники ГИБДД призвали новосибирских водителей быть осторожными на дорогах, чтобы избежать аварий.

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