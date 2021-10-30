Новосибирских водителей предупреждают о гололедице на дорогах

На дорогах уже начинает появляться наледи Фото: Олег УКЛАДОВ

Инспекторы ГИБДД призывают новосибирских водителей быть осторожными на дорогах из-за непогоды. По их данным, на трассах может возникнуть наледь.

— Как передает Гидрометцентр Новосибирска, на территории города установились отрицательные значения температуры воздуха, ожидаются осадки в виде снега, из-за чего на проезжей части возможно образование зимней скользкости, — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирска.

Также сотрудники ДПС напоминают водителям, что нужно сменить летнюю резину на зимнюю и быть внимательнее на дорогах во время выпадения осадков, чтобы избежать ДТП. Бдительность следует сохранять и пешеходам при пересечении проезжей части.

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