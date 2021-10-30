Новый рекорд: в Новосибирске выявили 349 случаев коронавируса за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области за минувшие сутки установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. Так, по данным на утро субботы, 30 октября, в регионе выявили еще 349 зараженных. Кроме того, умерли еще 12 пациентов. Такие данные предоставил оперативный штаб правительства области.

— Умерли еще 12 человек с ранее подтвержденным ковидом . Это — мужчины в возрасте 72 года, 74 года, 81 год, 84 года, 85 лет, а также женщины в возрасте 38 лет, 68 лет, 70 лет, 73 года, 74 года, 82 года, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 366 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В реанимациях сейчас лечатся 313 человек. Из них к ИВЛ из-за невозможности самостоятельного дыхания подключены 56 человек.

По последним данным, с начала пандемии коронавирус выявили у 70 627 жителей Новосибирской области, в том числе у 6 770 детей. Что касается тех, кто сумел побороть болезнь, то их — 53 835 человек.

Ранее сообщалось, с 30 октября в регионе ввели новые ограничения. Так, начали проверять QR-коды на входе в театры, кинотеатры и спортивные мероприятия, где присутствует больше 100 человек. Работников старше 60 лет отправили на удаленную работу, чтобы они за это время успели пройти вакцинироваться от ковида.

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