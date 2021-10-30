Новосибирский полицейский распылил перцовый газ в комнате задержанного

Задержанный испытал физическую боль из-за перцового баллончика
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске в отношении 30-летнего полицейского возбудили уголовное дело за превышение полномочий. Он распылил перцовый баллончик в комнате, где находился задержанный.
— 22 октября 2021 года подозреваемый, находясь при исполнении, превысил должностные обязанности и распылил перцовый баллончик. Из-за чего 33-летний задержанный испытал страдания, — сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.
Полицейский вину в содеянном признал. Сейчас будут устанавливаться причины и обстоятельства произошедшего. Ведется расследование.
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