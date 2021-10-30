Новосибирский полицейский распылил перцовый газ в комнате задержанного

Задержанный испытал физическую боль из-за перцового баллончика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске в отношении 30-летнего полицейского возбудили уголовное дело за превышение полномочий. Он распылил перцовый баллончик в комнате, где находился задержанный.

— 22 октября 2021 года подозреваемый, находясь при исполнении, превысил должностные обязанности и распылил перцовый баллончик. Из-за чего 33-летний задержанный испытал страдания, — сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.

Полицейский вину в содеянном признал. Сейчас будут устанавливаться причины и обстоятельства произошедшего. Ведется расследование.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.