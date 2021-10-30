Смертность в Новосибирской области увеличилась в 4 раза из-за Covid-19

Показатель прошлого года намного отличались от текущего года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области смертность выросла в 4 раза из-за коронавирусной инфекции. Так, в сентябре 2021 года от Covid-19 умерли 360 человек, для сравнения за аналогичный период 2020 года умерли 90 больных. Об этом сообщает Росстат региона.

В целом за весь сентябрь 2021 года умерли 3492 жителя Новосибирска. Это на 206 человек больше, чем было в прошлом году. Исходя из приведенных данных вывод следующий, что естественная убыль населения составила 1081 человек.

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