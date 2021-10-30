В Новосибирске 30 октября 2021 года прошел первый снегопад Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В субботу, 30 октября, ранним утром в Новосибирске пошел снег. Это был первый в этом сезоне снегопад — он начался в 9 утра и шел практически 2 часа. О нем новосибирцев предупреждали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В первой половине субботы, 30 октября, в Новосибирске ожидается мокрый снег, порывы западного ветра в некоторых районах города достигнут 17 метров в секунду. Температура воздуха составит 0…+2 градуса. В течение дня в городе похолодает, — сообщили метеорологи.

Ранее КП-Новосибирск показала фото и видео первого в этом сезоне снегопада. На снимках видно, снег ложился на землю и не таял.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.