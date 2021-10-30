В полиции прокомментировали избиение семиклассницы в новосибирской школе

Мать девочки написала заявление в полицию Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирская полиция прокомментировала конфликт школьниц, который перерос в драку в одной из местных гимназий. Мама пострадавшей девочки обратилась к правоохранителям 28 октября с заявлением.

— Предварительно известно, что 27 октября между девочками произошел словесный конфликт, который перерос в драку руками и ногами. После чего потерпевшая почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу. После получения лечения судебно-медицинская экспертиза покажет тяжесть вреда ее здоровью, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напавшую на девочку поставят на учет, а в отношении ее родителей примут решение о привлечении их к административной ответственности. Также известно, что ранее в полицию по факту конфликтов данных учениц не поступало никаких заявлений.

Напомним, этой историей уже заинтересовался следственный комитет, прокуратура и правительство Новосибирской области. Проводятся проверки.

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