В полиции прокомментировали избиение семиклассницы в новосибирской школе

Мать девочки написала заявление в полицию
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новосибирская полиция прокомментировала конфликт школьниц, который перерос в драку в одной из местных гимназий. Мама пострадавшей девочки обратилась к правоохранителям 28 октября с заявлением.
— Предварительно известно, что 27 октября между девочками произошел словесный конфликт, который перерос в драку руками и ногами. После чего потерпевшая почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу. После получения лечения судебно-медицинская экспертиза покажет тяжесть вреда ее здоровью, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
Напавшую на девочку поставят на учет, а в отношении ее родителей примут решение о привлечении их к административной ответственности. Также известно, что ранее в полицию по факту конфликтов данных учениц не поступало никаких заявлений.
Напомним, этой историей уже заинтересовался следственный комитет, прокуратура и правительство Новосибирской области. Проводятся проверки.
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