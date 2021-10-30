Полицейские проводят проверку после падения 5-летней девочки в новосибирском автобусе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирские полицейские проводят проверку после того, как в автобусе № 64 пострадала 5-летняя девочка. Малышка упала из-за того, что водитель транспорта резко тронулся.

— Сообщение в полицию о случившемся поступило из больницы, куда привезли пострадавшего ребенка. Сейчас правоохранители проводят проверку случившегося. Собранные материалы передадут в Следственный комитет для принятия решения в соответствии с законом, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, ЧП произошло на остановке «Площадь Станиславского». Автобус остановился на остановке вторым рядом, открыл двери, но выйти пассажиры не смогли, так как остановка произошла напротив другого автобуса, который начал движение. Пассажиры стали делать замечания водителю. Тот в ответ на это разнервничался — закрыл двери и резко тронулся. Из-за этого упали пожилая женщина с 5-летней девочкой. Другие пассажиры помогли им подняться и выйти из автобуса

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