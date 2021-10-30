В Новосибирске бюджетникам увеличат зарплату на 3,9%

Зарплаты увеличатся на 3,9%
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирске повысят зарплаты работникам бюджетной сферы на 3,9%. Мэр Анатолий Локоть подписал документ об этом 28 октября 2021 года.
— Действительно, подписано постановление о повышении зарплаты бюджетникам (учителям, воспитателям и т. п.), но не муниципальным служащим, то есть работникам мэрии, районных администраций). Они будут ждать итогов сессии горсовета, — подтвердил КП-Новосибирск пресс-секретарь мэра.
На данный момент в муниципальных учреждениях Новосибирска трудятся более 50 тысяч человек. Решение о повышении зарплат бюджетникам было связано с ростом цен на товары и услуги.
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