Многодетную сибирячку отправили в колонию за долги по алиментам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Многодетная мать из Кочковского района родила четверых детей, однако содержать и воспитывать ребятишек не стала. По решению суда сибирячку ограничили в родительских правах, а детей отдали в приемную семью в Новосибирск. Алименты на их содержание горе-мать платить не собиралась. За это ее привлекли к ответственности.

— Судебные приставы помогали женщине устроиться на работу через центр занятости, чтобы та могла выплачивать деньги на содержание детей. Но та на рабочем месте не задержалась — сперва систематически прогуливала, а после и вовсе бросила работу. При этом долг по алиментам, накопившийся у нее, составил 200 тысяч рублей. Сначала суд приговорил ее к исправительным работам. Но она стала отлынивать от них. Тогда судья, посчитав, что сибирячка жестко уклоняется от исполнения наказания, заменил ей исправительные работы на колонию-поселения. Там она пробудет 2 месяца и 6 дней, — сообщили в УФССП по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, когда горе-мать выйдет на свободу, ей все же придется погасить долг.

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