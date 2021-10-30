Фото и видео снега в Новосибирске 30 октября 2021 года: он пошел ранним утром

Публикуем фото и видео снега в Новосибирске 30 октября 2021 года.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Фото и видео снега в Новосибирске 30 октября 2021 года показали сибиряки. По словам горожан, «белые мухи» полетели с самого утра.
Белые мухи полетели с утра в Новосибирске.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
— Он ложился на землю и не таял. Чувствуется, что зима совсем рядом, — рассказали КП-Новосибирск горожане.
Снег лег на землю и не таял.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
О снеге новосибирцев предупреждали синоптики. Также они прогнозировали сильный ветер.
Синоптики предупреждали о мокром снеге и сильном ветре новосибирцев. В течение дня в городе будет холодать.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
— В первой половине субботы, 30 октября, в Новосибирске будет идти мокрый снег, порывы западного ветра достигнут в некоторых районах 17 метров в секунду. Температура воздуха составит 0…+2 градуса. В течение дня она будет понижаться, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
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